Divorce total entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, gagner devient urgent pour le FC Barcelone

Ronaldo prépare ses valises

La presse anglaise annonce le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. «United veut tout arrêter» titre le Daily Express ce matin. Selon le tabloïd, Ronaldo serait prêt à quitter les Red Devils une nouvelle fois cet été s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Et cette option ne déplaît pas à la direction du club. «United laissera Ronaldo quitter Old Trafford cet été» assure le Daily Mirror. Le média précise que le club reconnaît de plus en plus que faire revenir Ronaldo après 11 ans passés au Real Madrid et à la Juventus était une erreur de jugement motivée par des facteurs commerciaux et la volonté de l'empêcher de rejoindre le rival Manchester City. Ronaldo était censé transformer le club du Théâtre des Rêves en candidat à la Premier League et à la Ligue des champions. Ce n’est pas le cas. Attention, son départ ne sera pas gratuit. Selon les journaux anglais, United chercherait à récupérer un peu d'argent si Ronaldo demandait à partir. Grosse affaire à suivre.

Les ambitions catalanes

Le FC Barcelone espère aussi engranger des points aujourd’hui. Après avoir présenté de belles prestations ces derniers matches, Sport appelle les hommes de Xavi à «revalider» leur performance au Mestalla, stade de Valence. Le Barça a besoin de la victoire pour retrouver les positions de la Ligue des champions, leur adversaire du jour est un concurrent direct de cet objectif. «Gagner est urgent» estime Mundo Deportivo sur sa première page. Xavi a indiqué l'objectif en conférence de presse : «Gagner est fondamental, nous devons terminer dans les quatre premiers». Le coach espagnol pourra compter sur ses recrues hivernales et Ousmane Dembélé.

Kane assomme Guardiola

Un homme a impressionné les tabloïds Anglais hier soir. Au terme d'un match sensationnel, Harry Kane a inscrit un doublé contre Manchester City. Les Spurs surprennent les Skyblues et s'imposent 3-2. Les joueurs d’Antonio Conte se rapprochent des premières places. City perd un peu d'avance au classement mais reste toujours leader. Mais pour le Daily Mail, ce match relance complètement la course au titre de Premier League. Un coup dur pour Pep Guardiola. «Kane a assommé City» pour le Daily Telegraph. The Sun s’enflamme et avec un jeu de mot comprenant le prénom du bourreau de City, ils titrent que c’était un «ouragan». Pour le Daily Mirror, Kane a surtout mis un coup derrière la tête à Guardiola. «Il hante l’esprit» de l’homme qui voulait le recruter cet été et qui avait affirmé ne plus avoir de regret de ne pas l’avoir de son effectif. Manchester City va peut-être avoir de nouveaux des vues sur le buteur anglais.