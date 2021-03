Marcelo Guedes prolonge le plaisir à l'OL

La suite après cette publicité

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Le défenseur central brésilien Marcelo Guedes (33 ans) a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023, soit une extension de deux ans. Le natif de São Vicente est récompensé pour une très bonne saison (28 matches, 2 buts) où il a formé une charnière solide avec Jason Denayer.

L'ancien joueur du PSV Eindhoven et de Besiktas a su faire taire les critiques après deux saisons plus compliquées. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son défenseur brésilien Marcelo Guedes Filho, pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2023» a annoncé le club rhodanien dans un communiqué. De quoi rendre le joueur heureux : « cela fait déjà 4 ans que je suis à l'OL. Je connais bien les lieux et toutes les personnes qui composent le club. C'est un vrai plaisir pour moi de poursuivre l'aventure. Il y a tout pour réussir ici et pour progresser. J'espère bien remporter un trophée avec l'OL et inscrire mon nom dans l'histoire de ce grand club. » La belle histoire se poursuit entre le Brésilien et les Gones.