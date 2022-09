Entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, Thierry Henry a fait son choix

Consultant pour la chaîne CBS, Thierry Henry s'est exprimé sur la « rivalité » entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, clamant qu'il privilégierait le recrutement du Français au Norvégien s’il devait faire un choix entre les deux phénomènes. « Mbappe peut créer et finir. Haaland ne crée pas. Il termine. Mbappe peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer au milieu. Haaland ne peut jouer qu'au milieu. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions l'an dernier contre le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Si c'était lui à la fin de ces occasions qu'ils ont ratées, ils se seront concentrés sur le fait d'en marquer une ou deux. Pour l'instant, Mbappe est toujours mon vote » a ainsi déclaré l'ancien attaquant d'Arsenal. Tous deux auteurs de deux buts ce mardi, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont parfaitement lancé leur campagne 2022/23 de Ligue des Champions.