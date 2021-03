Barça : Josep Maria Bartomeu arrêté par la police !

Ce lundi, la police a perquisitionné les locaux du FC Barcelone dans le cadre de l’enquête du Barçagate. Pour rappel, le président Josep Bartomeu est accusé d’avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants y compris certains joueurs du club comme Gérard Piqué et Lionel Messi, mais aussi d’avoir détourné des fonds. L’opération aurait coûté 1 million d’euros au club et n’a pas été signalée aux conseils internes juridiques et financiers.

Selon les toutes dernières infos de la CadenaSER, le président du FC Barcelone vient d’être arrêté par la police après la perquisition. Les autres personnes arrêtées dans cette affaire sont Óscar Grau, qui était le directeur général du club, et Román Gómez Pontí, chef des services juridiques. Encore une bombe pour le Barça à quelques jours du match retour de Ligue des Champions contre le PSG.