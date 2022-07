PSG : le Celtic va dégainer une offre pour Édouard Michut

La suite après cette publicité

Cinq ans plus tard, le Paris Saint-Germain va-t-il encore faire affaire avec le Celtic Glasgow pour l’un de ses jeunes ? En 2017, les Rouge et Bleu avaient envoyé Odsonne Edouard en prêt en Écosse, avant de vendre définitivement leur attaquant aux Bhoys en échange de 10 M€ environ.

Cette fois, c’est Édouard Michut qui est au coeur des négociations selon Sky Sports. A 19 ans, le Titi est lié au club de la capitale jusqu’en 2025 et il a visiblement séduit le géant britannique quoi préparerait même une offre. Le média anglais affirme en effet que les rivaux historiques des Rangers devraient proposer environ 2,5 M€ au PSG.

Entre Michut et le PSG, c’est tendu

Un montant qui ne devrait pas convaincre le décuple champion de France. Sauf que ses relations avec Michut sont très compliquées pour le moment. Ces derniers jours, le natif d’Aix-les-Bains s’est fait rappeler à l’ordre par sa direction après avoir séché un rendez-vous. Et ça, c’était avant l’énorme coup de gueule poussé par son clan en mai dernier.

« C’est un éternel recommencement. Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu'il attend, il n'y a pas d'impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet... Le traitement (de Michut, ndlr) est catastrophique. La question à se poser, c’est : "comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible ?" Il a 19 ans, il veut jouer au football. » Face à cette situation, le Celtic va-t-il réussir à tirer son épingle du jeu ?