Real Madrid : les curieuses méthodes de Zinedine Zidane sur le mercato

Le mercato est toujours un sujet délicat à aborder, tant les acteurs qui y participent sont nombreux. Présidents, directeurs sportifs, entraîneurs, directeurs généraux, sans compter les agents de joueurs et les joueurs eux-mêmes ; tous jouent un rôle dans cet énorme marché qui génère des centaines de millions d'euros tous les six mois. Du côté du Real Madrid en revanche, la structure est plutôt claire. Le président Florentino Pérez s'occupe des gros transferts, à l'image d'Eden Hazard ou de Karim Benzema à l'époque, comme il mettra probablement la main à la patte dans les dossiers Mbappé ou Haaland si le club passe à l'action. Viennent ensuite José Angel Sanchez, son bras droit, qui s'occupe des transferts de joueurs avec un profil un peu moins médiatiques, alors que Juni Calafat a la responsabilité de ramener des pépites des quatre coins de la planète.

Et Zinedine Zidane alors ? Le Français n'est clairement pas mis au placard lorsqu'il s'agit du mercato, loin de là. Même si dans les médias espagnols on évoque souvent des divergences entre le Marseillais et son président dans quelques dossiers comme celui menant à Paul Pogba, Zizou est écouté et a son mot à dire. El Confidencial dévoile par exemple que Zinedine Zidane décroche régulièrement son téléphone pour contacter des joueurs qui l'intéressent. Il l'a ainsi récemment fait avec Dominik Szoboszlai, la pépite du RB Salzbourg qui devrait finalement vraisemblablement s'engager avec le RB Leipzig. Une pratique courante pour Zinedine Zidane, qui avait notamment joué un rôle majeur dans l'arrivée de Raphaël Varane, alors qu'il était simplement conseillé du club.

Zidane avait l'accord de Kanté

Il "travaille" également main dans la main avec Florentino Pérez pour Kylian Mbappé. Le champion du monde 98 est ainsi régulièrement en contact avec le joueur du PSG, très intéressé par le challenge madrilène, en partie grâce à la présence de l'ancien numéro 5 de la Casa Blanca. Après le titre de Premier League glané par Leicester, Zidane avait également reçu le feu vert de N'Golo Kanté, mais le président merengue n'était pas intéressé et le milieu de terrain s'en est allé à Chelsea. Actuellement, Zinedine Zidane supervise d'autres joueurs, comme Jeremie Boga (Sassuolo), Houssem Aouar (OL) et Amine Gouiri (OGC Nice). « Zinedine Zidane est devenu son propre directeur sportif », résume le journal.

Le tacticien bénéficie notamment des connaissances de son agent, Alain Miggliaccio, qui possède un joli réseau de recruteurs. Avec une appétence pour le marché français, forcément. Si les relations entre Pérez et Zidane restent bonnes, il y a donc souvent des divergences entre les deux hommes, qui doivent tour à tour céder et faire des concessions pour satisfaire l'autre partie. Le média cite notamment les cas de Kepa, que Zinedine Zidane ne voulait pas recruter, de Dani Ceballos, de Sergio Reguilon ou de Luka Jovic. Dans les prochains mois, alors qu'on annonce un mercato estival 2021 particulièrement mouvementé dans les bureaux du Santiago Bernabéu, Zinedine Zidane nous réserve probablement quelques surprises...