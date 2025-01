Santos : c’est imminent pour Neymar !

L’impensable va donc bel et bien se produire. Lorsqu’il était interrogé sur un possible retour au Brésil, et surtout à Santos, son club formateur, Neymar (32 ans) bottait systématiquement en touche. Le Brésilien de 32 ans ne cachait pas qu’il avait de grandes chances de quitter l’Arabie saoudite et Al-Hilal, mais il ne semblait pas faire d’un come-back au pays une priorité. Publiquement en tout cas. En coulisses, l’histoire est différente. S’il se voyait bien rejoindre ses amis Lionel Messi et Luis Suarez en Major League Soccer, nous vous relations à quel point la Ligue américaine ne voyait pas en Neymar une opportunité en or pour son championnat.

Ce qui a donc profité au final à Santos. En effet, le Peixe avait publiquement confirmé son envie de faire revenir le crack qu’il a mis au monde, douze ans après son départ pour le FC Barcelone. «Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d’abord finir de discuter de la question de son départ de son club. Pour que nous puissions inclure Neymar, nous devons également discuter des questions financières avec le joueur, en plus de lui permettre de décider de la question de son départ d’Al Hilal», déclarait un dirigeant du club pauliste à la presse saoudienne.

Tout s’est accéléré avec Santos

Depuis, tout s’est accéléré. Neymar semble avoir trouvé un arrangement avec Al-Hilal pour mettre un terme à son contrat. Et hier, nous vous avons révélé en exclusivité que le joueur avait accepté de renoncer à une grosse partie de son salaire pour quitter le Moyen-Orient. Ces dernières heures, le journaliste Fabrizio Romano confirmait sur son compte X cette accélération dans les négociations. « Le retour de Neymar à Santos est désormais imminent, un accord verbal ayant été conclu. Les étapes formelles suivront la semaine prochaine pour la formule finale de l’accord d’Al Hilal et la vérification des contrats. Neymar a déjà dit oui à l’opération. »

Ce lundi, Globoesporte va même plus loin en relayant une information qui assure que Neymar arrivera au Brésil ce mercredi 29 janvier. Santos n’attend plus que l’officialisation du divorce entre Neymar et Al-Hilal. Le média ajoute que la direction brésilienne pense que cela se produira dans les prochaines heures. Le Peixe aimerait ensuite le voir arriver mercredi et enchaîner avec l’officialisation du deal (un contrat de six mois, ndlr). Le club, qui a fait son retour en première division, a déjà tout verrouillé avec ses principaux sponsors et son équipementier pour le financement du retour en grande pompe de son enfant prodige.