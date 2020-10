Bundesliga : le RB Leipzig enfonce Schalke et prend la tête

La crise est réelle du côté de Schalke 04. Après avoir été humilié par le Bayern Munich (0-8) et battu par Brême (1-3), ce qui a valu sa place à David Wagner, le club de la Rhur a enchaîné avec un troisième revers contre Leipzig à l'occasion de cette 3e journée. Les visiteurs n'auront tenu qu'une demi-heure, avant de craquer face aux offensives adverses. Entré 10 minutes plus tôt, Bozdogan propulsait d'abord le ballon dans son propre but (0-1, 31e) avant qu'Angelino double la mise (0-2, 36e).

Un déficit de 3 buts même à la mi-temps après la réalisation de Willi Orban (0-3, 45e+2). Les 3 points assurés, le club de la Saxe s'est ensuite contenté de gérer leur avantage, pour sécuriser un 2e succès cette saison. Un 4e but anecdotique, inscrit par Halstenberg, venait alourdir le score sur penalty (0-4, 80e). Avec cette victoire, les hommes de Julian Nagelsmann prennent la tête du championnat et enfoncent ceux de Manuel Baum, toujours lanterne rouge.