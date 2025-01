Radja Nainggolan inculpé pour trafic de cocaïne

C‘est une affaire qui a de quoi surprendre. Après son arrestation en début de semaine, Radja Nainggolan a été inculpé dans une affaire de trafic international de cocaïne, pour « participation à une organisation criminelle » ce mardi 28 janvier. Remis en liberté sous conditions, le milieu de terrain, sorti de sa retraite sportive la semaine dernière pour s’engager du côté du Lokeren-Temse, pensionnaire de deuxième division belge, n’est pas celui qui risque la peine la plus lourde dans ce dossier.

Au total 18 suspects ont été interpellés ce lundi. Lors des perquisitions, 2,7 kg de cocaïne, 14 véhicules, des bijoux, des montres de luxe, deux gilets pare-balles, trois armes à feu, ainsi que de l’argent liquide et des pièces d’or pour un montant d’environ 500 000 € ont été saisis. Mais si la majorité des individus interpellés ont été inculpés pour « participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeants », Radja Nainggolan a été mis en cause simple « membre », et non « dirigeant ». Reste désormais à voir ce que révélera la suite de l’enquête.