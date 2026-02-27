Sans Karim Benzema et N’Golo Kanté, Houssem Aouar est devenu le patron d’Al-Ittihad

«Benzema ? Oui, il y a quelques semaines, nous étions coéquipiers et maintenant nous sommes rivaux, mais ça fait partie du football. On est amis en dehors mais pas sur le terrain.» C’est avec cette grande lucidité qu’Houssem Aouar a désamorcé la polémique avec Karim Benzema. Natifs de Lyon, les deux hommes échangent un profond respect et ont partagé le terrain pendant plus d’un an et demi sous les couleurs d’Al-Ittihad. Mais voilà, avec le départ du Nueve chez le rival Al-Hilal, Aouar est le seul Lyonnais restant à Djeddah.

Et même lorsque l’on interroge le milieu algérien sur les raisons pour lesquelles Karim Benzema l’a unfollow sur Instagram, ce dernier ne tombe pas dans le piège. Sur le terrain, Aouar sait qu’il a plus de responsabilités désormais avec le départ du Ballon d’Or 2022. Et après des années d’errance entre une fin d’aventure en eau de boudin à Lyon et une expérience mitigée à l’AS Rome, Aouar répond enfin présent avec Al-Ittihad. Déjà auteur d’une première saison satisfaisante en Arabie saoudite (13 buts et 4 passes décisives en 34 matches), le milieu offensif de 27 ans a élevé son niveau de jeu ces dernières semaines.

Aouar décisif six fois sur les six derniers matches

Suite au départ de Karim Benzema, Sergio Conceicao a décidé de donner plus de poids à Houssem Aouar dans le jeu. Un choix qui s’avère payant car le Lyonnais est impliqué sur six buts lors des six dernières rencontres. Tantôt utilisé derrière l’attaquant ou un peu plus bas dans l’entrejeu. C’est dans ce registre qu’il arrive également à faire oublier le départ de N’Golo Kanté vers Fenerbahce en toute fin de mercato hivernal. Auteur de cinq buts et d’une passe décisive, Aouar est devenu l’âme créatrice de son équipe et cette confiance lui permet de retrouver peu à peu le niveau qui fut le sien à Lyon par le passé.

Nouant une complicité technique intéressante avec son nouvel attaquant Youssef En-Nesyri, l’international algérien (17 sélections, 5 buts) se met en évidence au meilleur des moments. Après avoir raté la CAN au Maroc à cause d’une blessure musculaire, Aouar montre qu’il est toujours un choix crédible pour Vladimir Petkovic, qui a toujours apprécié le joueur. Et même si le joueur de 27 ans est souvent critiqué pour son apport en-deça des attentes en sélection, un Houssem Aouar en forme peut être très intéressant pour les Fennecs à la Coupe du monde.