Ballon d'Or 2022 : Karim Benzema a écrasé la concurrence

KB9 n'a pas eu d'égal. Lauréat du Ballon d'Or 2022, son premier, il y a quelques jours, en devenant au passage le cinquième français a obtenir ce précieux Graal, l'attaquant du Real Madrid n'a pas vraiment eu de concurrence. Le détail des votes est sorti dans France Football ce matin.

Karim Benzema a été couronné avec le deuxième plus gros écart dans l'histoire des 66 ballons d'Or attribués, avec 549 votes, loin devant Sadio Mané son dauphin et ses 193 votes. L'avant-centre de 34 ans des Merengues et de l'équipe de France (97 sélections, 37 buts) a été classé premier par 89 journalistes sur 93 votants. Vainqueur haut la main.