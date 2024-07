OM : Mason Greenwood dévoile son poste de prédilection

Poussé vers la sortie par Manchester United malgré une saison en prêt concluante à Madrid sous les couleurs de Getafe, Mason Greenwood a su trouver chaussure à son pied sur ce mercato estival en s’engageant en faveur de l’Olympique de Marseille. Reste désormais à savoir où il évoluera sur le terrain sous les ordres de Roberto De Zerbi à compter de la nouvelle saison. Présenté devant la presse aux côtés de son président Pablo Longoria, l’attaquant anglais a lâché quelques indices sur sa position de prédilection.

«Je suis heureux et prêt à jouer à n’importe quel poste, là où le coach me fera jouer. C’est au coach et au staff de choisir où je jouerai. J’ai beaucoup joué à droite à Getafe, c’est mon poste préféré mais c’est au coach de choisir.», a déclaré l’ancien Mancunien aux journalistes.