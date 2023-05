LdC : la punchline assassine de Kyle Walker sur le Real Madrid et Vincius Jr

La suite après cette publicité

Hier soir, Manchester City n’a fait qu’une bouchée du Real Madrid. Les Anglais se sont imposés 4 à 0 à l’Etihad Stadium. Auteur d’un très gros match, Kyle Walker a parfaitement su tenir Vinicius Junior. Après la rencontre, le joueur mancunien a sévèrement taclé les Madrilènes à la télévision anglaise.

«Il faut être arrogant. Vous devez l’être, tout comme les attaquants. Je suis très confiant en ma vitesse et je vais au duel. Physiquement, je suis plus grand que lui (Vinicius) et je pensais pouvoir l’utiliser à mon avantage. C’est un joueur fantastique, mais je dois utiliser mes forces. Je lui ai rendu le match aussi difficile que possible. Une chose que j’aime dans cette équipe, c’est que chacun a son rôle et sa responsabilité. Évidemment, nous avons Jack (Grealish), Kevin (De Bruyne) et Erling (Haaland), mais il n’y a pas de superstar et c’est ce qui nous fait rivaliser avec les autres, sans tout confier à un seul joueur. Madrid a beaucoup de grands joueurs, mais Vinicius a été le meilleur. Une fois que vous l’avez muselé, ont-ils un plan B ?» Une attaque qui n’a pas dû être appréciée à Madrid.

À lire

Man City-Real : Guardiola et De Bruyne se sont embrouillés