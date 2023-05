Hamari Traoré s’éloigne de l’OL

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais a longtemps suivi la piste menant à Hamari Traoré. Un élément expérimenté et talentueux qui plaisait beaucoup à la cellule de recrutement. Finalement, l’opération n’était pas allée au bout et Lyon a terminé la saison avec Sael Kumbedi et Malo Gusto, prêté par Chelsea. Mais il faudra remplacer ce dernier cet été 2023.

La suite après cette publicité

Et les pensionnaires du Groupama Stadium sont toujours intéressés par le profil du Malien, qui sera libre dans environ un mois. Hier, la presse anglaise évoquait un accord entre Hamari Traoré et Lyon. Selon nos informations, ce n’est pas le cas. Sauf retournement de situation surprise, le footballeur âgé de 31 ans ne signera pas chez les Gones. Le joueur a notamment des touches en Angleterre et en Turquie. Affaire à suivre…

À lire

OL : Alexandre Lacazette veut rejouer avec Samuel Umtiti