Vidéo : le PSG sanctionne Leo Messi et fait exploser Twitter

La suite après cette publicité

Entre le PSG et Lionel Messi l’amour n’aura pas duré deux ans. Le club de la capitale a pris la décision de sanctionner son numéro 30 après son escapade saoudienne. Sa peine ? Deux semaines de suspension avec retenue de salaire. Une punition qui sonne le glas de la relation entre l’Argentin et les Rouges et Bleus ? En fin de contrat au terme de la saison, une prolongation du champion du monde devient de plus en plus improbable. De son côté, Twitter se délecte du drama qui se joue entre le Paris Saint-Germain et son attaquant.

À lire

PSG : Jérôme Rothen détruit Lionel Messi