Pascal Dupraz dézingue Kylian Mbappé

Pascal Dupraz apprécie Kylian Mbappé, mais il sait aussi lui tirer les oreilles quand la situation s’y prête. Ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse a évoqué les dernières semaines de la star française. S’il voit Mbappé réussir au poste de numéro 9 au Real Madrid, il lui a également fait grief de sa communication et de ses déclarations mal synchronisées. Pour lui, le champion du monde 2018 s’est même «foutu de notre gueule» à un moment donné.

«Il a été accueilli comme peu de joueurs dans le plus grand club du monde, avec un stade plein. Pour moi, il ne touchait plus Terre, il était irrationnel dans sa manière de faire et de s’exprimer, avec sa communication. C’était quelqu’un de complètement différent, presque Dieu, le Dieu du football, et donc il est retombé sur Terre, juge Dupraz. Il a eu des circonstances atténuantes, parce que dans le meilleur club du monde, il n‘y a pas que lui, et il n’a pas non plus joué à son meilleur poste. Donc, je me dis que cette rédemption va être salutaire parce que grâce à Ancelotti, la qualité du club et celle de ses coéquipiers, Mbappé va apprendre à jouer numéro 9. Néanmoins, tu ne peux pas me dire qu’il a tout réussi, il s’est foutu de notre gueule. C’était condescendant, à un moment donné, il a dit "je viens en équipe de France mais je n’en ai rien à foutre de ce qui se dit".Tu t’en rends compte ? Il est capitaine de l’équipe de France.» Il prêche sûrement plus d’un convaincu.