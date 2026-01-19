Le LOSC confirme un terrible diagnostic pour Hamza Igamane !

La nouvelle était redoutée, elle est désormais confirmée. Ce lundi soir, par le biais d’un communiqué, le LOSC a confirmé la grave blessure de son attaquant, Hamza Igamane. Pour rappel, le buteur des Dogues était entré en jeu durant les prolongations face au Sénégal lors de la finale de la CAN 2025 perdue par les Marocains au terme d’un scénario complètement dingue.

«Hamza Igamane, je pense qu’il s’est fait les ligaments croisés. Ca n’a rien à voir avec la blessure qu’il avait déjà. Bon rétablissement. Il a peut-être perdu encore 6 mois de sa saison. On va essayer d’être positif, surtout pour lui. C’était écrit, c’est comme ça», avait d’ailleurs lancé Walid Regragui, quelques instants après la rencontre. Sorti en larmes, l’avant-centre de 23 ans va, en effet, manquer de nombreux mois de compétition.

Terrible coup dur pour Hamza Igamane

«Alors que sa sélection marocaine disputait ce dimanche 18 janvier 2026 la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Hamza Igamane a effectué son entrée en jeu durant les prolongations du match, à la 97ème minute, avant de sortir sur blessure quelques minutes plus tard (103ème) suite à un contact avec le gardien adverse», rappelle tout d’abord le communiqué des Lillois avant de confirmer la blessure de son protégé.

«Les examens réalisés sur le joueur ont malheureusement confirmé une blessure sérieuse. Hamza Igamane souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Arrivé au LOSC en début de saison en provenance des Glasgow Rangers, Hamza sera indisponible plusieurs mois. Le LOSC souhaite un prompt et total rétablissement à Hamza, et accompagnera au mieux son joueur afin de le voir revenir plus déterminé encore aux côtés de ses coéquipiers». En attendant, Olivier Giroud aura la lourde tâche de porter l’attaque du LOSC.