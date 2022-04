SDR-OM : Jorge Sampaoli se projette déjà sur la C4

Ce dimanche soir, en clôture de la 34eme journée de Ligue 1, l'OM s'en est sorti face à Reims grâce à un exploit de Gerson (1-0). Avec ce précieux succès, les Marseillais conservent six points d'avance sur la troisième place et se rapprochent de la qualification en Ligue des champions. Au micro de Prime Video, Jorge Sampaoli s'est satisfait du résultat, mais s'est déjà projeté sur le match face à Feyenoord en C4.

«On savait qu'avec tous les matchs qui se suivent, ça allait être difficile ce soir. On a réussi à le gagner. On continue de grandir en tant qu’équipe. On sait que derrière ça continue à gagner donc on ne peut pas se relâcher. Gerson ? L'équipe mérite cette victoire, on avait plus de contrôle et d'occasions qu'eux. Est-ce que c'est un tournant dans la saison ? On sait que ça pousse fort derrière. Mais on doit déjà se projeter vers jeudi et le match de C4», a-t-il lancé.