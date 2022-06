JT Foot Mercato : Tottenham s'active sur tous les fronts

La suite après cette publicité

Tottenham prépare un gros mercato cet été

Tout juste qualifiés pour la prochaine campagne de Ligue des Champions, les Spurs comptent sur un mercato costaud pour se renforcer. D'après The Telegraph, Tottenham est le seul club a s'être vraiment positionné sur Richarlison malgré sa côte en Europe. Everton réclame environ 60 M€ pour l'international brésilien. Le milieu de terrain Harry Winks est évoqué pour faire le chemin inverse et baisser le prix. Memphis Depay est aussi pisté par le club de Londres pour y remplacer Steven Bergwijn, ce dernier annoncé vers l'Ajax. Tottenham s'active aussi pour Axel Disasi, malgré l'intérêt de l'Atlético Madrid pour le Monégasque. En défense c'est Owen Wijndal de l'AZ Alkmaar, qui plairait aux dirigeants londoniens selon nos informations. De son côté, Heung-min Son pourrait quitter le navire. C'est son père qui a laissé entendre l'hypothèse lors d'une interview, en insistant d'abord sur la grosse saison de son fils, mais en ajoutant qu'il devait faire encore plus, tout en ouvrant la porte à un départ.

Le choix fort de Robert Lewandowski concernant son avenir

Robert Lewandowski a tranché sur son avenir, mais le Bayern pourrait ne jamais lâcher ce bras de fer. Depuis le début, ce dossier est compliqué entre un joueur qui veut partir, un acheteur qui n'a pas assez d'argent, et un club qui n'est pas vraiment vendeur. L'arrivée du PSG sur le dossier n'a pas vraiment simplifié tout ça. Mais d'après Mundo Deportivo, le Polonais veut changer d'air et ne veut entendre parler que du Barça. Il devrait y signer un contrat de 3 ans et un salaire annuel d'environ 9 M€. Dans le même temps il y a aurait eu discussion entre le joueur et la direction du Bayern pour apaiser la situation et éviter qu'elle ne s'aggrave.

Le futur de Mauricio Pochettino est connu

Mauricio Pochettino a choisi où il voudrait entraîner dans le futur. Même si rien n'est encore officiel, il ne fait aucun doute qu'il n'entraînera plus le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais l'entraîneur argentin aurait déjà une destination préférée pour rebondir. Sans surprise il s'agit de la Premier League où il a toujours la cote.