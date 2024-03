Barrages Euro 2024 : la Géorgie s’offre la Grèce aux tirs au but et se qualifie pour la première fois de son histoire

On connaît enfin l’un des des trois barragistes à participer à l’Euro 2024. Avant Ukraine - Islande et Pologne - Pays de Galles, se tenait à Tbilissi un duel entre la Géorgie et la Grèce. Les joueurs de Willy Sagnol avaient éliminé le Luxembourg au tour précédent (2-0) tandis que ceux de Gustavo Payet n’avaient fait qu’une bouchée du Kazakhstan (5-0). En première période, les débats étaient assez fermés avec un léger avantage géorgien. Juste avant la pause, Giorgi Chakvetadeze poussait d’ailleurs Odysseas Vlachodimos à la parade (45e). En seconde période, les débats étaient plutôt grecs avec notamment un ballon dévié par Pantelís Chatzidiákos qui n’a pas surpris Giorgi Mamardashvili (79e). Finalement dos à dos après 90 minutes, les deux équipes partaient en prolongations.

Là encore, la Grèce se distinguait à l’image de cette lourde frappe d’Anastásios Bakasétas repoussée par le gardien géorgien (100e) ou cette tête de Kostas Mavropanos sur la barre (102e). Puis Giórgos Giakoumákis frappait au-dessus du cadre (103e). Malmenée, la Géorgie passait proche de marquer quand Georges Mikautadze trouvait Zuriko Davitashvili dont la déviation était repoussée par Odysseas Vlachodimos devant sa ligne (105e). La situation se compliquait pour la Géorgie en fin de match avec la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia (109e), mais Zuriko Davitashvili se fendait d’un slalom avant de frapper pour réagir (110e). En toute fin de match, Georges Mikautadze avait une possibilité, mais manquait de peu le cadre (120e). Finalement on avait le droit à des tirs au but. Dans cet exercice, Anastásios Bakasétas et Giórgos Giakoumákis se sont loupés pour la Grèce tandis que Georges Mikautadze s’est manqué pour la Géorgie. Avec une victoire 4-2 dans l’exercice, la Géorgie rejoint donc le groupe F en compagnie du Portugal, de la Turquie et de la Tchéquie et se qualifie pour le premier Euro de son histoire.