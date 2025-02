LdC : le conseil de Samir Nasri à Brest pour battre le PSG

Dans quelques minutes, le Paris Saint-Germain défiera le Stade Brestois à Roudourou dans le cadre du barrage aller de Ligue des Champions. Sur le papier, les Franciliens sont largement favoris. Mais Samir Nasri a donné quelques petits conseils aux Bretons pour enquiquiner les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

« Pour moi, si Brest veut mettre en danger le PSG, il faut allonger sur Ajorque, jouer le second ballon. Pourrir le match en fait. Essayer d’être agressif au milieu de terrain, ne pas essayer de développer du jeu parce qu’aujourd’hui, le PSG a trop de certitudes. Quand on essaie de jouer le jeu du PSG, on n’existe pas », a-t-il confié sur Canal+.