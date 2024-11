OM : Adrien Rabiot dézingue le PSG

Il y a quelques mois déjà, l’OM réalisait le gros coup Adrien Rabiot. Libre depuis son départ de la Juventus cet été, l’international français était annoncé à Manchester United ou même au Real Madrid. Il avait finalement décidé de surprendre son monde en s’engageant du côté de la formation marseillaise. Un transfert qui avait fait polémique pour lui, l’ancien joueur du PSG, formé à Paris. Les supporters parisiens n’avaient pas manqué l’occasion de l’attaquer sur les réseaux sociaux considérant son choix comme une immense trahison.

Au micro de Téléfoot ce dimanche, Rabiot a décidé de mettre les choses au clair et a eu des mots forts contre le PSG. «Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Donc maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire "oui, on l’a bichonné" il faut arrêter. Y’a rien eu de tout ça. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect sur les réseaux. On peut être déçu, mais ça je n’accepte pas. Le reste, c’est du football, et ça je l’accepte. C’est triste de voir ces choses-là. Ça reste que du football, et il y a d’autres choses plus importantes, je suis bien placé pour le savoir. Mais je peux comprendre que j’ai pu décevoir des gens qui avaient l’image Rabiot PSG.» Voilà qui est dit !