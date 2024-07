Espagne - France : la soirée historique de Lamine Yamal

La pépite de l’Euro 2024, c’est bien Lamine Yamal. Propulsé titulaire par le sélectionneur Luis de la Fuente depuis le début du tournoi, l’ailier droit du FC Barcelone ne cesse de surprendre son monde dans cette compétition. Passeur décisif contre la Croatie, la Géorgie et l’Allemagne, il affiche déjà trois offrandes dans la compétition, ce qui en fait le meilleur passeur. Une sacrée performance pour le joueur qui est devenu également ce soir le plus jeune à disputer une demi-finale d’un championnat d’Europe. Seule petite ombre au tableau pour le joueur blaugrana, l’absence du moindre but malgré de grosses occasions obtenues depuis le début du tournoi. Attendu ce mardi soir face à la France, Lamine Yamal a rectifié le tir et de fort belle manière.

Suite à une percée d’Alvaro Morata qui avait été bloquée, Lamine Yamal a hérité du ballon à 25 mètres des cages françaises. Fixant Adrien Rabiot avant d’enrouler un tir dans la lucarne gauche de Mike Maignan, le natif de Esplugues de Llobregat allait sortir l’Espagne d’un mauvais pas en égalisant à la 21e minute. Car oui, la France menait depuis 12 minutes et la réalisation de Randal Kolo Muani (9e). Derrière Dani Olmo allait doubler la mise et l’Espagne a su tenir jusqu’au bout ce succès 2-1. Lamine Yamal a été très déroutant côté droit et a mis en difficulté Théo Hernandez mais surtout Adrien Rabiot. Juste dans ses choix et même capable de vice comme en fin de match où il a écopé d’un carton jaune en arrêtant un contre mené par Théo Hernandez (90e +1), Lamine Yamal a été brillant. Il a d’ailleurs hérité d’un 8/10 et du statut d’homme du match dans les notes de notre rédaction.

L’Espagne est sous le charme

Récompensé également par l’UEFA du trophée d’homme du match, Lamine Yamal a mis tout le monde d’accord. À 16 ans et 361 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un championnat d’Europe. Celui qui fêtera ses 17 ans la veille de la finale contre les Pays-Bas ou l’Angleterre est le héros de la soirée et reçoit les éloges des médias locaux. «Mbappé, sans masque pour mieux voir le but de Lamine Yamal», pointe Mundo Deportivo en chambrant le futur joueur du Real Madrid. «Lamine a déchaîné la folie ! C’est ainsi que le « garçon » a mis tout un pays à ses pieds», annonce de son côté Sport. Média madrilène, As félicite aussi la pépite du FC Barcelone : «Lamine fait le bonheur de l’Espagne». De son côté, Marca a tenu à se rappeler les déclarations d’Adrien Rabiot : «bonjour Rabiot, je m’appelle Lamine Yamal, j’ai 16 ans et tu sais déjà que je n’ai pas peur.»

Après la rencontre, le principal intéressé a laissé éclater sa joie et a montré son envie d’aller jusqu’au bout avec la Roja : «nous sommes allés en finale et maintenant nous allons remporter le titre.» Lamine Yamal est ensuite revenu sur son but qui marquera l’histoire du football espagnol : «nous avons vécu des moments difficiles, vous ne vous attendiez pas à prendre un but si tôt. Je voulais le mettre là où il est entré et je suis très heureux, je n’ai pas réfléchi, j’ai juste mis le ballon. Maintenant, je veux profiter avec l’équipe. L’objectif est toujours d’aider l’équipe, je suis très heureux parce que nous avons remporté la victoire, ce que nous voulons c’est gagner, gagner, gagner, et maintenant nous allons profiter avec l’équipe. Je fêterai mon anniversaire ici en Allemagne avec mon équipe». Lamine Yamal n’a pas encore 17 ans, mais il a déjà l’Espagne et l’Europe à ses pieds.