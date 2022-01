Coupe d'Afrique des Nations 2021 : Aaron Boupendza offre le succès au Gabon face aux Comores

Après le succès du Maroc face au Ghana (1-0) dans l'après-midi, l'autre affiche du groupe C de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 se tenait au Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, Yaoundé entre les Comores et le Gabon. Les Panthères se présentaient d'ailleurs diminuées, avec les forfaits de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, déclarés positifs à la Covid-19 durant la préparation.

Une préparation compliquée par une affaire de primes alors qu'en toile de fond, plusieurs scandales d'abus sexuels ont éclaboussé le football gabonais. Malgré ce contexte délicat, les hommes de Patrice Neveu parvenaient à se mettre rapidement en évidence et prenaient le contrôle des opérations au sortir du premier quart d'heure.

Succès étriqué mais crucial

Bien servi par Louis Ameka Autchanga, Aaron Boupendza, dans un angle très fermé, fusillait Ali Ahamada d'une magnifique frappe croisée du gauche, qui venait se loger dans la lucarne (0-1, 16e). Guelor Kanga, après une incursion plein axe, tentait d'enfoncer le clou quelques minutes plus tard, mais le cadre se dérobait sur son tir (19e). De leur côté, les Coelacanthes réagissaient, mais peinaient cruellement à matérialiser leur bon contrôle du cuir par des situations concrètes.

Au retour des vestiaires, les débats reprenaient sur un rythme similaire. Djoumoi Moussa (73e) répondait à Denis Bouanga (71e) mais les gardiens étaient à la parade. L'équipe d'Amir Abdou jetait ses forces dans la batailles mais ce sont les Gabonais qui se montraient les plus dangereux, par Bouanga (77e) et Ulrich Eneme Ella (82e). Malgré une fin de rencontre tendue, le Gabon conservait le résultat et l'emportait (0-1), recollant au Maroc en tête du groupe C.

