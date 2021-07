Real Madrid : des conversations privées de Florentino Pérez dévoilées

Le média espagnol El Confidencial a publié ce mardi des fichiers audio de conversations privées de l'actuel président du Real Madrid Florentino Pérez en 2006, soit quelques mois après sa démission avant d'y revenir trois mois plus tard. Dans ces enregistrements, le dirigeant de 74 ans flingue Raul Gonzalez et Iker Casillas, joueurs de la Maison Blanche à l'époque et qui aujourd'hui travaillent au sein du club. Des sources au sein du club estiment que ces fuites ne seraient pas accidentelles et auraient pour but de décrédibiliser le président dans sa défense du projet de la Superligue.

«Il n'est pas le gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il a été la plus grosse erreur que nous ayons faite. Ce qui se passe, c'est que les...(l'enregistrement est interrompu) ils l'aiment, ils veulent lui parler... Je ne sais pas. Ils le défendent tellement... Mais, bon, c'est une des grandes arnaques. Le deuxième est Raúl. Les deux grandes escroqueries du Real Madrid sont d'abord Raúl et ensuite Casillas», aurait déclaré Florentino Perez selon ces enregistrements, avant d'en remettre une couche sur l'attaquant espagnol : «Raúl est mauvais, il pense que Madrid est à lui et il utilise tout ce qui est à Madrid, tout ce qu'il a développé, pour son propre bénéfice. Lui et son agent. C'est à cause de lui que Madrid va mal... Ecoutez, je suis parti entre autres à cause de lui. Parce qu'il pense qu'il est fini et qu'il se considère comme tel».