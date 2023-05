Trophées UNFP : les finalistes pour le plus beau but de l’année dévoilés

L’UNFP a dévoilé ce mardi la sélection des cinq plus beaux buts de la saison 2022-23 en Ligue 1. Parmi les nommés, on retrouve le retourné de Lionel Messi (PSG), les frappes puissantes de Jean-Eudes Aholou et Ismaël Doukouré (RC Strasbourg), le ciseau acrobatique d’Elye Wahi (Montpellier) et la chevauchée de Kylian Mbappé (PSG).

La suite après cette publicité

Une sélection variée, mais il n’y aura qu’un seul vainqueur et le grand public a désormais l’opportunité de voter pour le favori sur le site de l’UNFP, avant la révélation du grand vainqueur, ce dimanche. L’année dernière, l’ex-attaquant de l’OM Bamba Dieng avait remporté le prix.

À lire

Jérôme Rothen massacre le PSG