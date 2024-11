Eden Hazard était tout proche de rejoindre le FC Barcelone !

Retraité des terrains depuis 2023, Eden Hazard aurait pu signer… au FC Barcelone. L’ancien joueur du Real Madrid avait impressionné Bojan Krkić Sr., ancien recruteur pour le club catalan. Le père de l’ancienne pépite du Barça était parti l’observer lors du Championnat d’Europe des moins de 17 ans. Après avoir mené la Belgique jusqu’en finale (perdue contre l’Espagne de Bojan), il a rejoint Lille. Même s’il reconnait le talent du natif de La Louvière, il n’a guère apprécié son attitude, comme il l’a lui-même rapporté dans une émission de la Cadena Ser.

La suite après cette publicité

« Je suis allé le voir jouer contre Montpellier. C’était au mois d’août et à l’échauffement, il manquait un joueur. Tout le monde était en manches courtes et (Eden) Hazard est sorti en survêtement. L’équipe était réunie à l’échauffement, lui était à l’opposé, ils s’étiraient, il regardait les tribunes. Il a bien joué, mais je n’ai pas aimé son attitude. Je suis allé le voir trois jours plus tard contre Angers. Il était sur le banc, comme les autres titulaires. Tout le monde s’échauffait et lui marchait. Le préparateur physique leur disait de s’étirer et il regardait le match. J’ai mis 'exclu’ dans le rapport. Ce type de joueurs, qui sont très bons, m’ont montré qu’ils ne donnaient pas de résultats, aussi bien lorsqu’ils étaient mes coéquipiers que lorsque j’étais recruteur pour le Barça… », a expliqué Bojan Krkić Sr. Eden Hazard portera finalement le maillot du club rival, dans les années suivantes, après avoir triomphé à Lille et à Chelsea. Sans jamais s’imposer.