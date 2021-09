Serie A : l'Inter piégé par la Sampdoria

Au stadio Luigi Ferraris de Gênes, la troisième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 12h30 où la Sampdoria accueillait l'Inter Milan, champion en titre. Un début de saison bien différent pour les deux formations puisque les hommes de Simone Inzaghi restaient sur un sans-faute avec deux victoires contre le Genoa (4-0) et l'Hellas Vérone (1-3) alors que la Samp était toujours à la recherche d'un premier succès dans cet exercice 2021-2022. Après une défaite contre l'AC Milan (0-1) et un nul obtenu sur la pelouse de Sassuolo (0-0), les coéquipiers de Mikkel Damsgaard voulaient relever la tête. Roberto D'Aversa alignait donc un 4-4-2 où Albin Ekdal, blessé, et Valerio Verre, titulaire lors de la dernière journée, étaient respectivement remplacés par Adrien Silva et Francesco Caputo. En face, les Nerazzurri se présentaient en 3-5-1-1 avec un seul changement par rapport à la victoire sur la pelouse de Vérone. Le défenseur italien Federico Dimarco suppléait Alessandro Bastoni, absent du groupe. Dzeko soutenait Martinez, titulaire à la pointe de l'attaque.

Dans un début de rencontre animée, la Samp était ainsi proche d'ouvrir le score mais la tête de Thorsby, seul au six mètres, passait au-dessus des buts d'Handanovic (4e). Une occasion manquée que les coéquipiers de Quagliarella allaient rapidement regretter. Sur un coup-franc idéalement placé, Dimarco fêtait sa première titularisation de la saison d'une sublime frappe du gauche dans la lucarne d'un Emil Audero impuissant (0-1, 18e). Malgré cette ouverture du score sur le premier tir des Intéristes, le club de Gênes allait réagir. À la réception d'un corner, Yoshida, plein axe, voyait sa volée du gauche déviée par Dzeko et tromper le portier de l'Inter (1-1, 33e). Mais juste avant la pause, l'Inter partait en contre... Côté droit, Barella adressait un centre chirurgical, parfaitement coupé par Martinez qui redonnait l'avantage aux siens (1-2, 44e).

Affichant un visage séduisant, la Samp ne rendait pas les armes et dès le retour des vestiaires Bereszynski éliminait son adversaire direct d'un superbe dribble avant d'adresser un centre en direction d'Augello... À la réception, le latéral gauche italien enchaînait d'une sublime reprise de volée terminant sa course dans la lucarne du portier intériste (2-2, 47e). Les Blucerchiati pensaient même renverser l'Inter mais la frappe croisée de Damsgaard était finalement sauvée sur sa ligne par D'Ambrosio (74e). Dans une rencontre baissant très largement en intensité, le score ne bougeait plus et les deux formations se quittaient dos à dos (2-2). Un premier accroc pour les hommes de Simone Inzaghi avant d'accueillir le Real Madrid, mercredi prochain, lors de la première journée de Ligue des Champions. De son côté, la Sampdoria, malgré ce bon résultat, est toujours à la recherche de sa première victoire.

Le classement complet de la Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Sampdoria

Le XI de l'Inter Milan