Dortmund : Emre Can dément les rumeurs de départ

Interrogé après la victoire de son équipe sur la pelouse de Stuttgart vendredi soir (0-2), le milieu de terrain du Borussia Dortmund Emre Can a démenti les rumeurs concernant un départ du club de la Rhur. L’Allemand de 28 ans, qui est sous contrat avec le BvB jusqu’en juin 2024, s’est montré très clair au sujet de son avenir au micro de Viaplay.

La suite après cette publicité

«J'ai lu autour de moi que le Borussia Dortmund voulait me vendre... mais j'ai l'impression que c'est une fake news. Je n'ai fait qu'une seule erreur cette saison et je joue toujours 90 minutes. Nous nous moquons de ces rumeurs, honnêtement », a expliqué Can après la rencontre. L’international allemand a disputé 24 matches cette saison avec Dortmund, inscrit trois buts et délivré une passe décisive.