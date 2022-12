Coupe du Monde 2022 : la Croatie est furieuse contre l'arbitrage

La suite après cette publicité

La Croatie ne rééditera pas l'exploit. Un peu plus de 4 ans après avoir atteint la finale, elle échoue cette fois en demi-finale, balayée par une équipe d'Argentine (3-0) portée par un Messi des très grands soirs. Cette fois, la bande de Luka Modric est restée impuissante. La fatigue a sans doute joué puisque les Croates sortaient de deux prolongations avant la rencontre mais une décision leur reste en travers de la gorge : le penalty accordé à l'Albiceleste après la demi-heure de jeu suite à une faute de Livaković sur Alvarez.

Transformé par Messi, ce penalty a changé la face de la rencontre. On peut même dire qu'il a précipité la défaite des Valtreni. Car dans la foulée, Julian Alvarez a traversé tout le terrain pour aller doubler la mise. «Les joueurs se sont plaints que l'arbitre aurait dû jouer un corner pour nous avant ce penalty. Mais nous n'avons pas le droit de nous en plaindre maintenant. Nous avons perdu le match, mais je n'ai rien contre les joueurs. Ils ont tout donné tout au long du tournoi», balaye Zlatko Dalic après la rencontre.

Les joueurs croates ne digèrent pas

Ses joueurs ne sont pas tous du même avis. Lovro Majer par exemple affirme que ce penalty n'aurait jamais dû être sifflé par Daniele Orsato. «C'est stupide de commenter et de se plaindre des décisions, même si je pense que nous aurions dû obtenir un corner et que l'Argentine n'aurait pas dû recevoir de penalty, mais c'est comme ça. Nous avons été tués par ce penalty et le deuxième but rapide derrière ça. Dans des matchs comme celui-là, les erreurs sont sévèrement punies».

«Nous avons bien joué pendant la première demi-heure, mais ensuite ce penalty est arrivé. Il est discutable, car le corner avant aurait dû être pour nous, abonde Borno Sosa durant l'après-match. Vous êtes la meilleure équipe pendant 30 minutes et ensuite vous êtes menés 2-0... C'est difficile à rattraper. Il n'y a rien à dire, sauf à féliciter l'Argentine pour la victoire bien méritée et c'est à nous de nous vider la tête maintenant.» Il y a maintenant une 3e place à aller chercher.