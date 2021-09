LdC, PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Après avoir été tenu en échec par le Club Bruges lors de la première journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a réussi à s’imposer au Parc des Princes face à Manchester City (2-0). Un très bon résultat qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre la tête de son groupe. Et voici la réaction à chaud de Presnel Kimpembe.

« Ouais ç’a été un bon match de l’équipe. On a montré un beau collectif, que ce soit offensivement et défensivement. Dans ce genre de compétition, c’est ce genre de détail qui fait la différence. On va aborder match après match, c’est encore le début de la compétition. On est tous très content. On espère tous continuer sur cette voie-là. Ce soir on a été au rendez-vous, c’est ce qu’il faut retenir », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.