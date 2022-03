Liga : Carlos Soler offre la victoire à Valence face à Grenade

Le Valence CF recevait Grenade à Mestalla dans le cadre de la 27e journée de la Liga. Le club che, en meilleure forme après ses deux dernières victoires en Championnat, avait à cœur de se rapprocher des places européennes, tandis que les Andalous, à la peine avec zéro victoire en Liga en 2022, étaient obligés de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Finalement, les hommes de José Bordalas régalaient leur public et s'offraient les trois points de la victoire (3-1). Tout s'est joué en seconde période grâce à un Carlos Soler des grands soirs : le numéro 10 des Merengots servait deux offrandes en seulement trois minutes à Gonçalo Guedes (1-0, 48e) et Mario Gomez (2-0, 51e) avant de redonner deux buts d'avance aux siens sur penalty (3-1, 61e) après la réduction du score de Grenade sur un contre-son-camp du gardien Jaume Domemch (2-1, 56e). Ce succès permet à Valence de conforter sa place en première partie de tableau et revient provisoirement à huit points de la Real Sociedad (6e).