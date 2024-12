La réaction à chaud de Vanderson après Monaco-PSG

Ce mercredi soir, l’AS Monaco affrontait le PSG dans le choc avancé de la 16e journée de Ligue 1. Dans un match animé, le PSG a fini par s’imposer (4-2) et prend donc 10 points d’avance sur la concurrence (OM et Monaco). Après le match, le latéral brésilien Vanderson s’est confié sur ce match et a estimé que son équipe avait plutôt bien joué.

La suite après cette publicité

«Oui, ils ont obtenu cette victoire, il y a beaucoup de match face à nous, on va essayer de gagner des points à chaque match pour arriver à la fin du championnat avec nos objectifs. C’était difficile. Nous, on a essayé d’imposer notre style, mais face à nous, il y avait une grande équipe et de grands joueurs, on a fait de bonnes choses, il faut garder ça en tête pour faire le mieux possible. Oui, j’ai fait un bon match, c’était dur. Après une défaite c’est dur de dire si on a fait un bon match, on a souffert, il y a des grands joueurs en face et ils jouent dans des positions pas habituelles, mais on va essayer de s’améliorer, on reviendra plus fort et la différence va se réduire», a expliqué Vanderson au micro de beIN Sports.