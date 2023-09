Un ex-joueur de la Juventus cartonne Paul Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba affole l’actualité en Italie. De retour à la compétition après un exercice 2022-2023 cauchemardesque, le Français est au cœur d’une drôle d’affaire après avoir été contrôlé positif à la testostérone à l’issue d’un contrôle antidopage survenu en marge du choc entre la Juventus Turin et l’Udinese, le 20 août dernier.

Dans la tourmente de l’autre côté des Alpes, Paul Pogba s’attire les foudres d’anciens joueurs de la Juventus Turin, à l’image d’Alessio Tacchinardi. Outre son implication dans une affaire pour dopage, les performances de la Pioche depuis son retour dans le Piémont ont été vivement décriées par l’ancien milieu de terrain de la Vieille Dame (261 matchs, 9 buts entre 1994 et 2007). «Au-delà de cette affaire de dopage, j’aurai de toute façon cherché un milieu de terrain plus solide car on voyait que c’était plus le même joueur qu’avant. Et pour prendre ces chiffres, il faut être comme Rabiot, qui fait 40 matchs solides et avec une grande intensité», a déclaré l’Italien lors d’un entretien accordé à Sportitalia. Le message est passé…