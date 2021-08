Le Barça a fixé un prix pour Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Alors que les discussions pour une prolongation d'Ilaix Moriba (18 ans) au FC Barcelone sont au point mort, un départ semble de plus en plus probable pour le milieu de terrain. A un an de la fin de son contrat, le natif de Conakry pourrait passer la saison en tribunes ou bien être vendu cet été. Selon les informations d'ARA, le club catalan serait ouvert à un départ si un club décide de payer 15 millions d'euros pour le joueur.

Une sacrée somme puisqu'un club de Bundesliga dont le nom n'a pas filtré a proposé 5M€. Un chiffre jugé insatisfaisant pour les Blaugranas. Même s'ils sont conscients qu'Ilaix Moriba a plus de chances de partir libre à la fin de son contrat, les décideurs catalans souhaitent faire de ce dossier un exemple et sont prêts à le laisser s'en aller gratuitement si aucune offre ne vient d'ici la fin du mercato.