Barça : Ilaix Moriba s'éloigne de plus en plus

On se rapproche de plus en plus d'un départ d'Ilaix Moriba cet été. À en croire Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'aurait plus aucune nouvelle de l'entourage du milieu de terrain de 18 ans. La direction leur avait fait part d'une dernière offre de contrat il y a une dizaine de jours, le dernier délai de réponse étant ce dimanche. Sauf retournement de situation, le Barça ne renouvellera pas Ilaix Moriba, dont le bail expire l'été prochain, et pourrait même être proposé à la vente.

La suite après cette publicité

Pour le moment, aucune offre n'est arrivée sur la table du président Joan Laporta, mais plusieurs clubs seraient intéressés par un transfert de l'international espagnol U18 (2 sélections). Toujours d'après les informations du quotidien espagnol, Chelsea, Manchester City ou encore l'Olympique de Marseille auraient un oeil sur la situation contractuelle du produit de la Masia. En tout cas, Ilaix n'est pas prêt de retrouver le Camp Nou...