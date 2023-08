Barça : le groupe convoqué par Xavi pour le déplacement à Getafe

Alors que son mercato estival n’est pas encore bouclé, le FC Barcelone a communiqué ce dimanche le premier groupe convoqué par Xavi Hernandez pour son entrée en lice dans cette saison 2023-2024 de Liga, avec un déplacement à Getafe ce soir (21h30). Pour imiter son rival, le Real Madrid - vainqueur à Bilbao samedi soir (2-1), le technicien catalan pourra notamment compter sur quelques recrues, comme Ilkay Gündogan ou encore Oriol Romeu, inscrits il y a à peine quelques heures auprès de la ligue.

La suite après cette publicité

On retrouve également plusieurs jeunes prospects qui ont brillé durant la préparation estivale, comme Fermin Lopez (20 ans) - buteur face au Real Madrid (victoire 3-0) ou encore l’international espagnol U19 (1 sélection) Lamine Yamal (16 ans), passeur décisif face à Tottenham lors du Trophée Joan Gamper (succès 4-2). Ander Astralaga Aranguren, jeune gardien formé à la Masia, vient occuper le poste de troisième portier derrière Marc-André ter Stegen et Iñaki Peña. Pas dans les plans du coach, Clément Lenglet et Sergiño Dest sont absents de la liste.