Liga : le Real Madrid sérieux face à l’Athletic Bilbao

Le Real Madrid lançait officiellement sa saison ce samedi soir avec une rencontre face à l’Athletic Bilbao en Liga. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti décidait de miser sur son milieu en losange et son quatuor Camavinga, Tchouameni, Valverde et Bellingham derrière Vinicius Jr et Rodrygo. Avec la blessure de Courtois, Lunin débutait évidemment dans les buts alors que Bilbao se présentait avec une équipe séduisante et le duo des frères Williams devant.

La suite après cette publicité

Très vite, le Real Madrid mettait le pied sur le ballon, mais ne parvenait pas à trouver la faille. Les Basques étaient bien en place et bloquaient les mouvements de Vinicius et Rodrygo. Pendant près de 25 minutes, les occasions se faisaient très rares. Il fallait attendre peu avant la demi-heure de jeu pour voir le Real Madrid débloquer la situation. Sur un bon service de Carvajal, Rodrygo prenait le cuir dans la surface et crucifiait Unai Simon (28e).

À lire

Ahtletic Club - Real Madrid : les compositions officielles

Bellingham régale déjà

Dans la foulée de ce but, les Madrilènes faisaient le break. Sur un corner bien frappé, Jude Bellingham y allait de son but, pour sa première apparition en match officiel. Sa frappe lobait Unai Simon et permettait à son équipe de s’envoler en tête. Car par la suite, le score n’a plus bougé et les Basques n’ont jamais su revenir dans la partie.

La suite après cette publicité

La seule noirceur au tableau du Real est probablement la sortie sur blessure de Militao, parfaitement remplacé par Rudiger dans la foulée. Le Real Madrid débute de la meilleure des manières sa saison avec cette victoire. Comme lors de la préparation estivale, les attaquants auront beaucoup tenté sans succès, mais Carlo Ancelotti aura sans doute des raisons d’être satisfait après cette première journée de Liga.