FC Barcelone : les très beaux débuts de la pépite de 15 ans Lamine Yamal

Moi tu me parles pas d’âge ! Nouveau talent de la formation du FC Barcelone, Lamine Yamal a tout d’un prodige. Seulement âgé de 15 ans, le gaucher s’est vite retrouvé surclassé en U19 que ce soit avec le club catalan (6 matches en Youth League) ou bien avec la sélection nationale (1 cape). Une précocité remarquable pour l’Hispano-écuato-guinéen dont les qualités ont vite sauté aux yeux au sein de la Masia. Ailier droit capable de jouer sur tout le front de l’attaque, Lamine Yamal est assez complet puisqu’il est capable de dicter le jeu, de finir les actions, de percuter, de faire des différences, tant de possibilités qui laissent entrevoir un potentiel énorme. Séduit, Xavi n’a d’ailleurs pas longtemps hésité avant de le convier à l’entraînement au sein de l’équipe A. Rapidement comparé à Lionel Messi, Lamine Yamal ne manque pas de pression lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Celui qui en plus de l’Espagne et de la Guinée équatoriale est éligible pour le Maroc a vu les choses s’accélérer lors des dernières semaines. Alors qu’il fêtera ses 16 ans le 13 juillet prochain, il a vu sa présence en équipe une devenir de plus en plus récurrente. Au point de recevoir les compliments de Xavi : «c’est un joueur talentueux. Il est très jeune, il a 15 ans, mais il peut nous aider. C’est un joueur qui peut marquer une étape importante au Barça. Il est heureux et reconnaissant. S’il est sur la liste, c’est qu’il peut jouer. Je vois chez Pedri des choses qui ressemblent à Iniesta, mais Lamine est différent. Il n’a pas un profil bien défini, c’est un talent naturel. Les jeunes n’ont pas peur, contrairement au passé, les nouvelles générations essaient et ont un talent terrible. C’est ce que je vois chez Lamine.» Des mots forts suivis d’actes de la part du jeune coach pour sa pépite puisque Lamine Yamal a rapidement eu sa chance avec le FC Barcelone.

«Il peut marquer l’avenir du club»

Entré un peu moins d’une dizaine de minutes en fin de rencontre (83e) à la place de Gavi contre le Real Betis Balompié (4-0), Lamine Yamal est devenu à 15 ans et 290 jours le plus jeune joueur à porter le maillot du FC Barcelone en Liga. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait plus que juste montrer son maillot blaugrana. Rapidement, il s’est mis en action en subtilisant la sphère à Martin Montoya avant de tenter sa chance, mais Rui Silva était impeccable pour repousser le ballon (86e). Puis quelques secondes plus tard, il délivrait un caviar dans la surface pour Ousmane Dembélé qui manquait totalement sa reprise (89e). Une première assez impressionnante pour un jeune joueur capable de vite prendre son destin en main.

Heureux de cette occasion de briller, Lamine Yamal se fendait d’un post sur son compte Instagram pour se féliciter d’une belle soirée : «un rêve devenu réalité, heureux de pouvoir débuter avec ce maillot ! Merci beaucoup les Culés pour votre soutien. Je vais continuer à travailler. Vive le Barça !» Une joie communicative pour le numéro 41 qui a vu Xavi valoriser sa première en conférence de presse : «je lui ai dit qu’il allait essayer des choses et il l’a fait. Il aurait pu marquer et aurait pu aussi donner une passe décisive. On voit que c’est un joueur spécial et qu’il peut devenir très grand . C’est un joueur différentiel, avec la dernière passe, il n’a peur de rien. Il a un talent inné. Il peut marquer l’avenir du club.» La naissance d’un prodige ? Il est encore tôt pour le dire, néanmoins Lamine Yamal a su se faire remarquer avec d’excellents débuts.