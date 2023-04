Barça : Lamine Yamal fait déjà tomber un record

Le FC Barcelone n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer dans son antre du Camp Nou face au Real Bétis ce samedi soir (4-0) pour le compte de la 32ème journée de Liga. Il faut dire que les Barcelonais ont bien été aidés par un de leurs adversaires, en l’occurrence le carton rouge reçu par Edgar Gonzalez, consécutif à un deuxième carton jaune, à la demi-heure de jeu (33e). Malgré ce fait de jeu, tous les yeux étaient braqués sur un autre joueur. En effet, c’est bel et bien l’entrée de Lamine Yamal qui a éclipsé tous les autres moments forts de cette rencontre.

En rentrant sur le pré à 15 ans et 290 jours à la place de Gavi en toute fin de rencontre (83e), Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur du FC Barcelone à disputer un match de Liga. Pour rappel, les Catalans conservent donc leur 11 points d’avance sur leur dauphin, voisin et rival du Real Madrid grâce à des réalisations d’Andreas Christensen (15e), Robert Lewandowski (36e), Raphinha (42e) et du malheureux Guido Rodriguez buteur contre son camp juste avant l’entrée en jeu de jeune surdoué barcelonais (82e).

