Liga : le FC Barcelone se balade face au Real Betis et garde sa large avance sur le Real Madrid

Avec seulement 8 points d’avance sur le Real Madrid, vainqueur du promu Almeria plus tôt dans l’après-midi (4-2), le FC Barcelone devait réaliser la même opération que son dauphin madrilène avec la réception du Real Betis, premier européen et à neuf unités de la Ligue des Champions, et ce dans le cadre de la 32e journée de Liga. Pour ce faire, Xavi Hernandez profitait du retour d’Andreas Christensen, de retour à la compétition après un mois d’absence. Pedri et Frenkie de Jong étaient quant à eux alignés dans l’entrejeu, tandis qu’Ousmane Dembélé, également de retour dans le groupe, devait attendre sa reprise de la compétition.

La formation catalane maîtrisait le début de la rencontre en mettant le pied sur le ballon, mais ne trouvait pas rapidement les espaces dans la défense adverse. Il fallait attendre la fin du premier quart d’heure pour voir Christensen crucifier Rui Silva d’une tête à bout portant (1-0, 14e). En écopant de deux avertissements en seulement 9 minutes, Edgar Gonzalez laissait ses coéquipiers en infériorité numérique (24e, 33e). De quoi laisser plus d’opportunités au Barça, qui faisait le break grâce à Robert Lewandowski, pour son deuxième but cette semaine (2-0, 36e), pour son 19e but de la saison en championnat (2 buts d’avance sur Karim Benzema au classement des buteurs).*

Le Barça en balade

Quelques minutes plus tard, Sergio Busquets lançait Raphinha en profondeur, pour permettre au Brésilien, en deux touches, de se muer en buteur après son superbe centre pour son coéquipier danois (3-0, 39e). Au retour des vestiaires, les hommes de Xavi géraient beaucoup plus le rythme de la seconde période, se créant quelques occasions sans pour autant trouver la faille pour creuser un peu plus l’écart. Le technicien barcelonais profitait de l’avance au score pour offrir du temps de jeu à Dembélé sur l’aile droite de l’attaque du FCB. Entré aussi en cours de jeu, Ansu Fati voulait trouver RL9 mais poussait Guido Rodriguez à mettre le ballon dans ses propres filets (3-0, 82e).

À seulement 15 ans et 10 mois, la jeune pépite hispano-marocaine Lamine Yamal disputait également ses premières minutes en professionnel et n’était pas loin d’offrir un caviar à Dembélé, qui ratait le ballon de peu devant le portier adverse (89e). Avec cette large victoire, le FC Barcelone se relève de sa défaite chez le Rayo Vallecano et enregistre un 24e clean-sheet en Liga, pour reprendre ses 11 points d’avance sur le Real Madrid. Le Real Betis, quant à lui, ne bouge pas de sa sixième place et pourrait voir l’Athletic Club revenir à égalité avec son déplacement à Majorque ce lundi.