Liga : le Real Madrid se relance contre Almeria grâce au triplé de Karim Benzema

Décidément, Karim Benzema ne fonctionne qu’avec des triplés en ce moment. Ce samedi, le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire en battant Almeria (4-2), dans le cadre de la 32e journée de Liga. La bande de Carlo Ancelotti, avec ses trois Français titulaires (Camavinga en latéral gauche, Tchouameni au milieu et Benzema entre Rodrygo et Vinicius), a logiquement maîtrisé les débats face à une bien pâle formation visiteuse, notamment grâce à son trio offensif "on fire", même si sa ligne défensive a été un peu moins inspirée.

Il faut dire que les Merengues de Benzema ont donné le ton, d’entrée, au Santiago-Bernabéu. Le Ballon d’Or 2022, après avoir tenté sa chance à deux reprises (3e, 4e), a repris victorieusement une offrande de Vinicius Jr (1-0, 5e). Le temps d’une première tentative des Rojiblancos (7e), et de buter sur Martinez (9e), Benzema a rapidement vu double après un joli numéro de Rodrygo - talonnade-grand pont - (2-0, 17e). Et l’ancien buteur de l’OL, désormais 4e meilleur buteur de l’histoire de la Liga, de s’offrir un triplé avant la pause en convertissant un penalty obtenu par Vázquez (3-0, 42e).

Benzema tout proche du quadruplé

Mais la fête madrilène n’a pas été parfaite. Juste avant la pause, Lazaro a commencé par profiter des largesses défensives de Militao et Rüdiger pour réduire l’écart (3-1, 45e+1). Alors, comme pour remettre les pendules à l’heure, Rodrygo a catapulté un missile aux 20 mètres pour participer à la fête (4-1, 48e). Mais voilà, Robertone a coupé de la tête un centre de Portillo au premier poteau pour redonner une once d’espoir à Almeria (4-2, 61e). Une perspective qui n’aboutira pas, même si Rodrygo, avec un but refusé (64e) et un manque de précision (65e), n’a pas réussi à s’offrir un doublé avant de sortir, visiblement touché au genou (72e).

La fin de match fut ensuite bien calme au Bernabéu, où Benzema s’est vu refuser un penalty après intervention de la VAR pour une faute commise par ses soins (81e), avant de toucher le poteau au terme d’une somptueuse action collective (87e). Qu’importe, le Real Madrid revient à 8 points de la première place du Barça et met une petite pression sur son rival catalan, qui reçoit le Real Bétis ce samedi soir (21h). Le n°9 de la Casa Blanca (17 buts en Liga) n’avait plus marqué depuis le 2 avril en championnat… c’était un triplé, déjà, contre Valladolid.

À noter que Vinicius Jr, sorti blessé dans les dernières secondes, sera suspendu pour le prochain match de championnat du Real pour avoir écopé d’un carton jaune en première mi-temps pour avoir parlé de manière véhémente à l’arbitre après une faute qu’il venait de subir (37e). De son côté, Almeria pourrait glisser dans la zone rouge ce week-end en cas de victoires de ses principaux poursuivants dans la lutte pour le maintien.

