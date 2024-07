Le PSG va recevoir une offre de 100 millions d’euros pour un indésirable !

Le Paris Saint-Germain avance doucement mais sûrement sur son mercato estival. Les Parisiens ont conclu l’arrivée du portier russe Matveyn Safonov, et compte encore recruter à toutes les lignes. Dans l’entrejeu, il est fort probable que João Neves, la pépite de Benfica, débarque dans les semaines à venir. Pour le rôle de remplaçant de Kylian Mbappé, c’est Victor Osimhen qui semble avoir remporté le casting, et il va désormais falloir négocier avec un Napoli toujours dur en affaires. Et pour les départs alors, ça donne quoi ?

La suite après cette publicité

Et bien peu à peu, le club de la capitale y voit plus clair aussi. Comme évoqué en exclusivité dans nos colonnes, les Parisiens sont proches de vendre Manuel Ugarte à Manchester United. Les Red Devils devraient débourser une somme environnant les 70 millions d’euros, qui serait réinvestie sur Neves justement. Et l’Uruguayen n’est pas le seul joueur qui pourrait faire le chemin Paris-Manchester si on se fie aux dernières informations de Sport.

À lire

PSG : ce qui coince pour Victor Osimhen

Une offre dingue

Alors que son avenir semblait plutôt s’écrire du côté de Munich, Xavi Simons a vu les Mancuniens arriver en force. Le média ibérique indique que le club de Premier League pourrait faire une proposition environnant les 100 millions d’euros pour l’international néerlandais. C’est bien plus que l’offre du Bayern, et c’est une somme qui serait logiquement plus qu’intéressante pour le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Après avoir recruté Leny Yoro et bientôt conclure la signature d’Ugarte, Manchester United semble donc prêt à faire une folie pour Simons. L’agent de l’ancien de La Masia travaille actuellement sur l’opération et espère faire parvenir une proposition à 9 chiffres au PSG rapidement. Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi se frottent sûrement déjà les mains…