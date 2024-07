Accord proche d’être conclu entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte !

Un premier gros départ se précise dans la Ville Lumière. Recruté à l’été 2023 contre un chèque de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte, qui a récemment disputé la Copa América avec la Celeste, ne devrait, en effet, pas faire de vieux os dans la capitale française. Ce vendredi, la presse anglaise annonçait, à ce titre, que Manchester United était tombé d’accord avec le milieu de terrain uruguayen (22 sélections) sur les termes d’un contrat.

Une information que nous sommes en mesure de confirmer puisque le joueur de 23 ans a bel et bien accepté de poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières indiscrétions, un accord est désormais proche d’être trouvé entre le PSG et Manchester United. Si plusieurs clubs sont aujourd’hui intéressés par le natif de Montevideo, ce dernier a, par ailleurs, d’ores et déjà prévenu les champions de France en titre que la formation mancunienne était son choix numéro 1.

L’opération Ugarte en passe d’être bouclée !

Après avoir officialisé les arrivées de Joshua Zirkzee et Leny Yoro, les Red Devils sont donc en passe de frapper un nouveau grand coup sur ce mercato estival. Auteur de trois passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l’ancien joueur du Sporting CP avait d’abord rayonné avant de progressivement disparaitre des radars, notamment lors des gros rendez-vous européens. Ne correspondant pas forcément aux attentes de Luis Enrique à ce poste, Ugarte va donc s’exiler en Premier League pour tenter de s’imposer définitivement.

Un championnat qui semble, par ailleurs, parfaitement coller à ses qualités athlétiques. Pour le reste, le PSG va de son côté récupérer un joli chèque. Si la presse anglaise expliquait qu’il est possible que les Red Devils se séparent de Scott McTominay ou encore Casemiro pour s’aligner sur les demandes parisiennes, un montant de 70 millions d’euros est, actuellement, régulièrement évoqué. Une somme qui devrait, par ailleurs, permettre aux Parisiens d’accélérer sur le dossier Joao Neves.