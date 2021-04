Super League, MU : la lettre ouverte de Joel Glazer aux supporters

Les tribulations autour de la Super League se poursuivent. Après les départs officiels de dix des douze clubs concernés par cette future compétition, les réactions officielles s'enchaînent ces dernières heures. Tout comme Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea et Manchester City, Manchester United s'est désolidarisé de la Super League. Et pour achever de convaincre les fans de United sur le sujet, le copropriétaire du club Joel Glazer a rédigé une lettre ouverte à ces derniers.

« Au cours des derniers jours, nous avons tous été témoins de la grande passion que le football génère et de la profonde loyauté que nos fans ont pour ce grand club. Vous avez clairement exprimé votre opposition à la Super Ligue européenne, et nous avons écouté. Nous nous sommes trompés et nous voulons montrer que nous pouvons corriger les choses. Bien que les blessures soient crues et que je comprends qu'il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m'engage personnellement à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction. Nous continuons de penser que le football européen doit devenir plus durable dans toute la pyramide à long terme. Cependant, nous admettons pleinement que la Super League n'était pas la bonne façon de s'y prendre, » confie notamment Glazer dans sa missive. Une manière de recoller officiellement les morceaux avec les supporters des Red Devils. Suffisant pour apaiser les tensions entre les hautes sphères mancuniennes et les suiveurs de United ?