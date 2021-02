PSG : Ander Herrera juge la double confrontation face au Barça

La double confrontation comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone approche à grands pas. Dans une interview accordée à Sport, le milieu parisien Ander Herrera s'est livré sur ce choc entre deux équipes qui connaissent quelques difficultés dans leur championnat respectif. Pour l'ancien Mancunien, cette affiche entre les deux clubs reste équilibrée malgré les soucis rencontrés par le Barça récemment.

« Je ne me sens pas comme un favori. Nous sommes à égalité, avec l'une des deux équipes qui a Lionel Messi dans ses rangs, c'est du 50-50. Je ne me considère pas comme favori et je ne pense pas que le club le voit ainsi. Bien que pour le moment, le Barça ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, cela reste le FC Barcelone et à la fin, ils s'en sont toujours sortis. Il faut avoir la plus grande prudence mais sans perdre notre identité, qui est d'attaquer et de sortir pour gagner les matchs. Mais avec le plus grand respect pour Barcelone », a ainsi commenté Herrera. Les supporters parisiens attendent une revanche de leurs joueurs après cette remontada qui a fait tant de mal au PSG...