FC Barcelone : Robert Lewandowski nage en plein bonheur

Robert Lewandowski se sent comme un poisson dans l'eau au FC Barcelone. Après avoir animé la rubrique transferts pendant de longues semaines, pour ce qui constituait l'un des dossiers chauds du mercato estival 2022, la star du Bayern Munich a bel et bien quitté la Bavière pour prendre la direction de la Catalogne, moyennant un chèque de 45 M€ (+ 5 M€ de bonus). Après avoir disputé son premier match, lors d'un amical de gala face au Real Madrid (1-0) à Las Vegas ce dimanche, le buteur polonais a fait part de son bonheur au micro d'ESPN.

« Même si ce n'était qu'un match amical, un Clasico est un Clasico et c'est toujours différent et spécial, et nous sommes très heureux de la qualité et de l'intensité que nous avons montrées, a d'abord lancé Lewy, avant de poursuivre. Nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain entraînement, car on voit et on sent que quelque chose de bien va arriver. Je suis très excité d'être ici et de faire partie de cette équipe. Je n'ai pas l'impression d'être ici depuis quelques jours ou quelques semaines, j'ai l'impression d'être ici depuis quelques mois. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, je me sens beaucoup soutenu par mes coéquipiers, et par le staff, j'apprécie beaucoup. » Le nouveau joueur du Barça n'a disputé que les 45 minutes de ce Clásico aux États-Unis.