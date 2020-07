Serie A : l'AS Roma se rassure contre Brescia

Pour le compte de cette 32e journée de Serie A, l’AS Roma (5e) se déplaçait sur la pelouse du relégable Brescia (19e). Les Romains, défaits trois fois sur les quatre derniers matchs disputés, espéraient inverser la tendance et prendre un peu d’avance sur Naples, juste derrière au classement. De son côté, les joueurs de Brescia qui comptaient cinq petites victoires en championnat, n’avaient pas d’autres choix que d’obtenir un bon résultat pour garder un mince espoir de se maintenir en Serie A. Un mince espoir certes, mais les coéquipiers de Mario Balotelli, mis à l’écart du groupe pour des kilos en trop, débutaient parfaitement la rencontre et pensaient ouvrir le score dès la 3e minute de jeu, en vain. L’arbitre italien sifflait en effet une faute et refusait ainsi le but. A l’image de leurs derniers matches, les Romains ne séduisent plus et c’était au terme d’une première période bien triste que les deux équipes rentraient au vestiaire sur ce score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, les joueurs de l’AS Roma revenaient bien plus déterminés.Sur un corner parfaitement tiré, Federico Fazio reprenait le ballon d’une frappe sèche qui venait transpercer le gardien (0-1, 48e). Un but déterminant qui débloquait finalement une équipe romaine assez timide. A peine dix minutes passaient et Nikola Kalinic aggravait la marque. Sur une sublime passe lobée de Carles Perez, l'attaquant croate envoyait une frappe surpuissante à bout pourtant dans le coin droit du but (0-2, 63e). Entré en jeu à l’heure de jeu, Nicolo Zaniolo inscrivait le troisième but des Giallorossi (0-3, 74e). Avec cette deuxième victoire de rang, l’AS Roma se donne un peu d’air au classement, conservant ainsi sa 5 e place. De son côté, Brescia voyait la Serie B s’approcher à grands pas.