LdC : Guardiola justifie les sorties de De Bruyne et Haaland

Éliminés au bout d’une séance de tirs aux buts, les joueurs de Manchester City ont passé presque toute la partie dans la partie de terrain madrilène. Menés d’un but pendant la majeure partie de la rencontre et l’ouverture du score de Rodrygo (12e), les Mancuniens ont eu du mal à marquer dans le match. Seul Kevin de Bruyne, à la 77e a réussi à trouver la faille dans la défense madrilène très regroupée. Dans les prolongations, Pep Guardiola a demandé des changements, le Belge et Erling Haaland, dans le dur tout le match, ont été remplacés. Face à l’incompréhension des fans et des journalistes, Pep Guardiola a justifié son choix en conférence de presse d’après-match.

« Manu [Akanji], Erling [Haaland] et Kevin [De Bruyne] m’ont demandé de sortir. Ils ne pouvaient pas continuer » a-t-il déclaré face aux journalistes. Plusieurs joueurs sont apparus diminués physiquement des deux côtés, notamment avec des crampes lors des prolongations. Le banc de City n’a pas su apporter les ressources physiques nécessaires car l’issue de la partie a dû se jouer aux tirs au but.