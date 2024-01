Irvin Cardona débarque à l’AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne n’a attendu que quelques jours pour lancer son mercato hivernal. Comme nous vous l’avions annoncé sur notre site, l’attaquant gardois Irvin Cardona fait son retour dans l’Hexagone après sept ans à l’AS Monaco et quatre à Brest. En effet, le joueur de 26 ans apportera son expérience dans l’élite tricolore (102 matches en L1, 18 buts et 7 passes décisives) au club du Forez, où il est prêté sans option d’achat par le FC Augsbourg.

La suite après cette publicité

«Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique. Aujourd’hui, l’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé. J’ai envie de marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2. Je vais retrouver des coéquipiers, un staff et notamment un coach qui m’a lancé en Ligue 1, c’est bon pour la confiance mais j’ai encore plus à prouver, à montrer. Je suis déterminé à le faire», a déclaré l’ex-Brestois dans le communiqué des Verts.